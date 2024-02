Mortal Kombat 1: Crossplay wird nächste Woche hinzugefügt

Autor:, in / Mortal Kombat 1

Nächste Woche steht ein neuer Patch für Mortal Kombat 1 ins Haus. Er wird für den brutalen Prügler aber nicht nur Peacemaker als neusten Kämpfer in den Early Access bringen.

Wie NetherRealm verraten hat, wird die Crossplay-Funktion am 28. Februar ebenfalls hinzugefügt.

Das neue Feature wird die Plattformen PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC (Steam und Epic Games Store) unterstützen.

In der kommenden Woche will der Entwickler weitere Details zum Crossplay in Mortal Kombat 1 teilen.