The Elder Scrolls Online: Scions of Ithelia jetzt für Konsolen verfügbar.

Die DLC-Spielerweiterung The Elder Scrolls Online: Scions of Ithelia und das kostenlose Update 41 als Aktualisierung für das Grundspiel sind jetzt auf Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5 und PlayStation 4 live.

Spieler können sich nun in zwei neue Verliese wagen und sich so auf die Abenteuer vorbereiten, die sie mit dem Kapitel Gold Road erwarten.

Den The Elder Scrolls Online Veröffentlichungstrailer gibt es hier: