The Elder Scrolls Online: Geheimnisse der Telvanni-Event

The Elder Scrolls Online präsentiert das Geheimnisse der Telvanni-Event mit zahlreichen Belohnungen.

Das Ingame-Event Geheimnisse der Telvanni ist in The Elder Scrolls Online live und läuft bis Dienstag, den 10. Oktober, um 16 Uhr MESZ. Während des Events können Spieler sich zusätzliche Belohnungen und Sammlungsstücke verdienen, indem sie tägliche Quests absolvieren und Abenteuer auf der Telvanni-Halbinsel und in Apocrypha bestreiten.

Arbeitet mit euren Mitspielern zusammen und erfüllt die einzigartige zum Event gehörige tägliche Quest „Seiten im Wind“, um die Fortschrittsleiste auf der Eventseite zu Geheimnisse der Telvanni voranzubringen. Zum Eventende erhalten alle Besitzer des Kapitels Necrom alle freigeschalteten Belohnungen.

Hier findet ihr die Eventseite. Und hier könnt ihr alle weiteren Details zum Event nachlesen, inklusive der Informationen zu den vielen Belohnungen.