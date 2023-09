Fallout 76: Doppelter S.C.O.R.E und mehr

Falls ihr es verpasst haben solltet: Letzte Woche wurde auf der Tokyo Game Show der Release-Termin für Atlantic City: Boardwalk Paradise für Fallout 76 angekündigt! Zählt schon mal eure Chips, das Casino öffnet seine Türen am 5. Dezember!

Atlantic City hält neue Orte, Fraktionen, Quests, Gegner, Belohnungen und mehr für euch bereit.

Weil es bei Atlantic City eine ganze Menge gibt, über das es sich zu reden lohnt, habt Bethesda das Update in zwei separate Releases aufgeteilt, wobei der erste Release vom 5. Dezember in gleich zwei Entwicklervideos behandelt wird. Alle, die den Kanal auf YouTube abonniert haben, können am 2. Oktober und 5. Oktober mit dem Upload der Videos rechnen.

Atlantic City auf dem PTS

Eifrige Reisende müssen sich nicht mehr lange gedulden, um zu erleben, was die Promenade zu bieten hat! Die ersten Atlantic-City-Inhalte können bereits ab dem 3. Oktober auf dem öffentlichen Testserver (PTS) gespielt werden.

Das Dezember-Update hat jedoch noch mehr als nur Atlantic City zu bieten. Bethesda hat weiter an der Spieleinstiegserfahrung für neue Spieler gefeilt und möchten gerne hören, was ihr über die Änderungen denkt. Seit dem 28. September steht der öffentliche Testserver allen PC-Spielern offen, die Fallout 76 auf Steam besitzen. Am 3. Oktober ergänzen Updates den PTS-Build nicht nur um Atlantic-City-Inhalte aus dem Dezember-Update, sondern auch um die Möglichkeit, das Wetter in eurem C.A.M.P. zu ändern. Euch stehen zunächst zwei verschiedene Wetteroptionen zur Verfügung, weitere folgen.

Kommende Wochenend-Events

Sichert euch an diesem Wochenende einen Boost für euren Fortschritt auf dem Spielbrett und deckt euch mit Ressourcen ein. Es warten drei fantastische Wochenend-Events auf euch! Alle Wochenend-Events beginnen und enden jeweils um 18:00 Uhr MESZ.

28. SEPTEMBER – 2. OKTOBER

Doppelter S.C.O.R.E: Erhaltet für alle Täglichen Challenges in allen Spielmodi die doppelte Menge S.C.O.R.E

Scheine-Segen: Verdient bis zur doppelten Menge täglicher Scheine (1.000!)

Goldrausch: Erhaltet an Goldpressen bis zur doppelten Menge täglicher Goldbarren. (800 Goldbarren)