Cyberpunk 2077: Soundtrack als Deluxe Edition verfügbar

CD PROJEKT RED und Milan Records haben den Deluxe Edition Soundtrack für das Spionage-Thriller-Abenteuer Cyberpunk 2077 veröffentlicht: Phantom Liberty, der 19 Songs umfasst, von denen vier zum ersten Mal überhaupt verfügbar sind.

Die Veröffentlichung des Soundtracks wurde von einem stimmungsvollen Musikvideo zum titelgebenden Abspannsong „Phantom Liberty“ begleitet, der von dem polnischen Chartstürmer Dawid Podsiadło auf Englisch gesungen wird.

Dawid Podsiadło, ein Multi-Platin-Künstler, der zuvor mit CD PROJEKT RED an dem Abspann-Track für Cyberpunk: Edgerunners gearbeitet hat, schuf den Song in Zusammenarbeit mit CD PROJEKT RED Senior Composer P.T. Adamczyk (Cyberpunk: Edgerunners, Cyberpunk 2077) und Music Director Marcin Przybyłowicz (Cyberpunk 2077, The Witcher 3: Wild Hunt). Der Song wurde live mit dem Czech National Symphony Orchestra in Prag aufgenommen.

Den Soundtrack gibt es hier via Spotiy und beispielsweise auch auf Amaozon Music: