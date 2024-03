The Elder Scrolls Online: Gameplay-Trailer zum Scions of Ithelia DLC

Autor:, in / The Elder Scrolls Online

Der Gameplay-Trailer zum Scions of Ithelia DLC für The Elder Scrolls Online zeigt die zwei neuen Verliese.

Gleich in zwei neue Verliese können sich Spieler bald in The Elder Scrolls Online wagen, wo sie Malacath ihre Stärke beweisen können, wenn sie die Dämonenebene von Oblivion verteidigen.

Der DLC „Scions of Ithelia“ sowie Update 41 sind für das Online-Rollenspiel auf PC jetzt erhältlich. Spieler auf Xbox und PlayStation werden am 26. März die „Grube der Eidgeschworenen“ und den „Schleier des Aufruhrs“ mit ihren Geschichten, Belohnungen und Herausforderungen betreten können.

Schaut euch in dem jetzt veröffentlichten Gameplay-Trailer an, worauf ihr euch bald einlasst.