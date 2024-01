Autor:, in / The Elder Scrolls Online

Bethesda gibt weitere Details zum The Elder Scrolls Online-Enthüllungsevent am 18. Januar bekannt.

Das Jahr 2024 ist noch ganz frisch und schon gibt es große Neuigkeiten zu verkünden: Am 18. Januar werdet ihr auf der Developer Direct den ersten Einblick in das neue Indiana Jones-Spiel von MachineGames erhalten.

Und gleich im Anschluss erwartet euch das große Enthüllungsevent für The Elder Scrolls Online. Dort erfahrt ihr alles zu den Plänen für das Jahr 2024 und erhaltet erste Informationen zu den kommenden Inhalten.

Seid ihr bereit, herauszufinden, was 2024 alles für ESO bereithält? Schaltet auf twitch.tv/bethesda_de ein, um am 18. Januar um 22 Uhr beim weltweiten Enthüllungsevent von The Elder Scrolls Online 2024 dabei zu sein (direkt nach der Xbox Developer_Direct).

Während der Show erhaltet ihr eine erste Vorschau auf das kommende Kapitel sowie einen Einblick in die Pläne für den Rest des Jahres. Schließt euch an, entdeckt eine neue (und doch bekannte) Region Tamriels und seht, wie die Geschichte, die letztes Jahr im Kapitel „Necrom“ begann, fortgeführt wird.

Schaut euch den Livestream an und sichert euch zusätzlich die bahnbrechende Aktion „Zwickmühle des Pyromants“ via Twitch Drops.

Die Feierlichkeiten zu „Guilds and Glory“ beginnen am Donnerstag, den 18. Januar, um 16 Uhr und enden am Dienstag, den 30. Januar, um 16 Uhr MEZ. Während des gesamten Events erhaltet ihr bei Quests und Abenteuern in Wrothgar, Hews Fluch, der Goldküste und der Kaiserstadt eine Auswahl an zusätzlichen Besonderheiten, einschließlich Belohnungskisten und Ereignisscheinen.

Um bei jedem Aspekt des neuen Events mitzumachen, braucht ihr Zugriff auf die DLC-Spielerweiterungen Orsinium, Thieves Guild und Dark Brotherhood. Diese erhaltet ihr jeweils im Kronen-Shop oder über eine aktive Mitgliedschaft bei ESO Plus. Die DLC-Verlieserweiterung Imperial City erhaltet ihr kostenlos im Kronen-Shop und könnt diese dort einfach ohne weitere Kosten beanspruchen.

Dazu gibt es noch das The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary-Upgrade für nur 9,99 €.