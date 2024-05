Funko Fusion: Neuer Trailer veröffentlicht

10:10 Games hat heute in Zusammenarbeit mit Funko, Inc. (Nasdaq: FNKO) und Universal Products & Experiences sowie dem Vertriebspartner Skybound Games einen neuen Gameplay-Trailer für Funko Fusion herausgebracht. Details zur Veröffentlichung des kommenden Koop-Action-Spektakels wurden ebenfalls bekannt gegeben, welches einige der größten Marken und Charaktere der Pop- und Funko Pop!-Kultur integriert.

Vor der weltweiten Veröffentlichung von Funko Fusion am 13. September 2024 können sich die Spieler den neuen Trailer ansehen, der einige der actiongeladenen Spielelemente und die von den Fans geliebten IPs zeigt.

Funko Fusion erscheint für PC, PlayStation 4 und 5, Xbox Series X|S und Nintendo Switch. Vorbestellungen des Spiels für die verschiedenen Konsolen sind ab heute bei ausgewählten Händlern weltweit möglich, Vorbestellungen in digitalen Shops werden in Kürze eröffnet.

Funko Fusion ist ein actiongeladenes Spiel für Singleplayer oder Online-Communitys, welches sich durch die Verbindung mit den bekannten Charakteren von NBCUniversals und den passenden Funko Pop!-Figuren auszeichnet – die Verschmelzung von analogen und digitalen Welten.

Das Spiel gibt den Spielern die Möglichkeit, sich in den Umgebungen und Charakteren ihrer Lieblingsfilme und -serien aus einer breiten Palette von mehr als 20 Franchises wiederzufinden: von Blockbuster-Filmen wie Jurassic World, JAWS, Zurück in die Zukunft, The Thing, Shaun of the Dead und Chucky bis hin zu den erfolgreichen Serien wie Battlestar Galactica, The Umbrella Academy und Masters of the Universe und vielen mehr.

Funko Fusion ist der Debüt-Titel von 10:10 Games. Das Studio wurde von dem fünffachen BAFTA-Preisträger und TT Games-Gründer Jon Burton zusammen mit einem Team erfahrener Entwickler gegründet, die für ihre Arbeit an Brick-basierten Spielen bekannt sind.

„Unsere Vision bei 10:10 Games ist es, ein unglaubliches Koop-Videospielerlebnis zu schaffen, das Spieler aus aller Welt in einem einzigartigen, spaßigen, energiegeladenen und authentischen Spielerlebnis zusammenbringt“, sagt Arthur Parsons, Mitbegründer und Head of Publishing bei 10:10 Games. „Funko Fusion wurde von einem talentierten Team für Fans jeden Alters entwickelt. Es zeichnet sich durch den Mix der geliebten Film- und Serienwelten, lustiger Spielmechaniken und rasanter Action aus. Wir glauben, ein Spiel geschaffen zu haben, auf das die Fans sehnsüchtig gewartet haben. Ich persönlich freue mich riesig, bald den He-Man Charakter spielen zu können!“ „Funko Fusion ist unser erstes Konsolen-Videospiel – Endlich können Pop!-Fans durch unglaubliche Welten reisen, die von einigen der kultigsten Marken von NBCUniversal inspiriert sind. Gleichzeitig erwarten die Spieler eine Fülle von Überraschungen von Skybound und Funko“, sagte Jason Bischoff, VP of Licensing and Business Development bei Funko. „Die Fans warten seit unserer Ankündigung nun gespannt auf weitere Informationen. Wir sind sehr glücklich, solch begeisterte Fans zu haben und freuen uns schon sehr, im Herbst 2024 endlich das Produkt aus der Teamarbeit mit 10:10 Games mit ihnen zu teilen.“

Fans, die Funko Fusion vorbestellen, erhalten bei der Markteinführung ein thematisches The Walking Dead-Paket gratis dazu. Es enthält zwei zusätzliche spielbare Charaktere aus den preisgekrönten The Walking Dead-Comics von Skybound – Rick Grimes und Michonne Hawthorne. Außerdem gibt es Variant-Outfits für beide Charaktere – Rick Grimes als Alexandrias Anführer und Michonne in ihrem Traveler-Outfit.

„Wir fühlen uns geehrt, mit diesen Giganten der Unterhaltungs- und Popkultur zusammenzuarbeiten, um Funko Fusion zum Leben zu erwecken“, so Ian Howe, Managing Partner bei Skybound Games. „Für die Skybound-Fans wird die Aufnahme von The Walking Dead und Invincible in der Reihe nur das i-Tüpfelchen darstellen. Invincible, Omni-Man, Rick Grimes und Michonne, zusammen mit einigen der fantastischsten Charaktere von NBCUniversal? Wir können das Feedback der Fans kaum erwarten!“ „Funko Fusion bietet sowohl klassische als auch kultige IPs aus unserer unglaublichen Bibliothek in einem Spielerlebnis voller Überraschungen“, so Bill Kispert, SVP & GM, Games & Digital Platforms bei Universal Products & Experiences. „Das Spiel wird den Fans neue Abenteuer bieten – endlich können sie mit ihren Lieblingscharakteren auf eine neue und aufregende Art und Weise interagieren und sich dabei ihren liebsten Film- und Serienwelten wiederfinden.“

Funko Fusion wird am 13. September 2024 auf Steam, Epic Games Store, Xbox Series X|S, PlayStation 4, PlayStation 5 und Nintendo Switch erhältlich sein.