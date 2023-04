10:10 Games freut sich, den Teaser-Trailer für seinen ersten Titel Funko Fusion zu zeigen. Das Spiel entsteht durch die Zusammenarbeit mit Funko, Universal Games und Digital Platforms.

Ikonische Charaktere unter anderem aus Jurassic World, Zurück in die Zukunft, The Umbrella Academy, The Thing, Child’s Play 2, und Masters of the Universe treffen in dem abgedrehten Trailer in actiongeladenen Szenen aufeinander.

„Es ist unglaublich aufregend, allen zeigen zu können, was das Team hier bei 10:10 Games entwickelt hat“, sagt Arthur Parsons, Design Director und Mitbegründer von 10:10 Games. „Wir nutzen die unglaublichen Eigenschaften, die uns von unseren Partnern bei Universal Games und Digital Platforms anvertraut wurden, und bringen sie zu einem Spielerlebnis zusammen, das unglaublich lustig, überraschend und authentisch ist und das Fandom wie nie zuvor zelebriert – und das alles durch die Funko-Brille.“ „Funko ist führend darin, Charaktere durch POP! zum Leben zu erwecken! und andere einzigartige Produkttypen, aber Funko Fusion bringt die Dinge auf eine ganz neue Ebene und gibt unseren Fans die Möglichkeit, mit ihren Lieblingscharakteren wie nie zuvor zu interagieren“, sagt Dolly Ahluwalia, Funkos SVP of Licensing and Emerging Brands. „Die Zusammenarbeit mit Universal Games und Digital Platforms an diesem Projekt war ein Traum von uns, da ihre IP wie keine andere ist, mit Charakteren, die alle Altersgruppen ansprechen. Dieser Trailer ist ein Vorgeschmack auf das, was die Leute erwarten können, und wir könnten nicht aufgeregter sein, mit unserem Partner 10:10 Games auf eine erwartete Erstveröffentlichung Anfang 2024 hinzuarbeiten.“ „ Funko Fusion bietet eine vielfältige Sammlung von NBCUniversal-Charakteren, die die Spieler in ein Erlebnis eintauchen lassen, das der DNA von Funko treu bleibt“, sagte Jim Molinets, SVP of Production, Universal Games and Digital Platforms. „Das Spiel bietet eine frische Interpretation des Mash-up-Genres und wird Fans auf bemerkenswerte Weise mit einigen ihrer Lieblingsmarken und Schlüsselmomenten der Geschichte verbinden.“

Funko Fusion bietet Dutzende von spielbaren Charakteren in Funko Pop!-Form aus beliebten NBCUniversal-Geschichten und anderen Titeln, jeder mit seinen eigenen einzigartigen Persönlichkeiten und Fähigkeiten.

Der Online-Multiplayer-Modus sorgt für noch mehr Chaos. Bis zu vier Spieler können sich zusammentun und gemeinsam gegen Feinde kämpfen, riesige Umgebungen erkunden und faszinierende Rätsel lösen.

Hier gibt es das Video zu sehen:

Funko Fusion wird voraussichtlich im Jahr 2024 für PC und Konsole erscheinen. Weitere Eindrücke zum Spiel gibt es in der Screenshot-Galerie.