Obwohl die Federal Trade Commission (FTC) die Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft im Dezember 2022 wegen kartellrechtlicher Bedenken blockiert hat, will Microsoft die Übernahme abschließen.

Microsoft scheint sich dabei sehr sicher zu sein, dass die CMA der Übernahme zustimmen wird, wobei schon heute eine offizielle Entscheidung der Behörde aus Großbritannien verkündet werden könnte.

„Während die Genehmigung der britischen Wettbewerbsbehörde (Competition and Markets Authority) noch in dieser Woche erwartet wird, hofft Microsoft, dass die endgültige Genehmigung der Europäischen Kommission im nächsten Monat erteilt wird“, so die Quelle von nypost.com, die mit der Situation vertraut ist.