Shadowrun: Matchmaking-Server auf Xbox 360 gefixt

Autor:, in / Shadowrun

Ein Hauch von Nostalgie verspüren Xbox-Spieler in diesen Tagen. Ausgelöst durch ein wieder funktionierendes Matchmaking bei älteren Spielen der Call of Duty-Reihe auf der Xbox 360. Wir hatten darüber berichtet. Das sorgte für eine erhöhte Anzahl von Spielern im Multiplayer, bei dem sogar aktuelle Spiele nicht mithalten konnten.

Doch neben den Shootern von Activision wurde auch dem 16 Jahre alten Shadowrun wieder Leben eingehaucht. Die Matchmaking-Server wurden jetzt repariert. Und das eigentlich nur aus Zufall. Denn die Server waren zunächst offline, als Microsoft das Matchmaking von besagten Call of Duty-Spielen wieder flott machte. Einige Spieler bemerkten dies und wendeten sich deshalb an Microsoft. Dort war man so nett und hat das Problem behoben.

Im Forum von ResetEra berichtet man davon, dass das Matchmaking sogar jetzt besser läuft als zuvor.