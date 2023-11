SpellForce: Conquest of Eo: Strategiespiel zaubert jetzt auch auf Xbox

Das rundenbasierte Fantasy-Strategiespiel SpellForce: Conquest of Eo ist jetzt für PlayStation und Xbox erhältlich.

Das rundenbasierte Fantasy-Strategie-Epos SpellForce: Conquest of Eo ist ab sofort für PlayStation- und Xbox-Konsolen erhältlich. In diesem spannenden Abenteuer schlüpfen die Spieler in die Rolle eines ehrgeizigen Magiers, der danach strebt, die Spitze der Zauberei zu erklimmen.

Der Spieler befehligt Armeen verschiedener SpellForce-Völker wie Orks, Elfen, Zwerge, Menschen und viele mehr. Jeder der drei Magierberufe bietet einzigartige Möglichkeiten, eure Truppen zu verstärken: Erweckt als Nekromant Untote, stärkt als Alchemist eure Truppen mit mächtigen Tränken oder schmiedet als Artificer mächtige Runen für eure Soldaten.

SpellForce: Conquest of Eo verbindet nahtlos rundenbasierte Strategie mit 4x-Elementen, lässt einen Hauch von Rollenspiel einfließen und gipfelt in kurzen, aber aufregenden, rundenbasierten taktischen Schlachten.