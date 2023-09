SpellForce: Conquest of Eo: Rundenbasiertes Strategiespiel angekündigt

Ein neues Kapitel im Grimoire von SpellForce erwartet euch. SpellForce: Conquest of Eo erscheint für PlayStation 5 und Xbox Series X/S.

In SpellForce: Conquest of Eo, das für die Konsolensteuerung optimiert wurde, könnt ihr mächtige Helden befehligen und den Turm eures Zauberers erhöhen, um der größte aller Magier zu werden: Conquest of Eo, einem rundenbasierten Fantasy-Epos, das in der Welt von SpellForce spielt.

Begebt euch auf eine Reise von den bescheidenen Anfängen im kleinen Magierturm eures alten Meisters und durchquert die gefährlichen Ländereien von Eo auf eurem immerwährenden Streben nach magischer Macht.

Tretet gegen konkurrierende Fraktionen an und schickt eure Armeen und Helden auf gefährliche Missionen, während ihr magisches Wissen anhäuft, um der mächtigste Magier aller Zeiten zu werden.

Erforscht die riesige Welt von Eo, ein magisches Reich voller Schätze und Ressourcen, bewohnt von verschiedenen Völkern wie Menschen, Elfen, Orks, Zwergen, Goblins und Monstern. Seid ihr bereit, das ultimative Abenteuer zu erleben?

SpellForce: Conquest of Eo ist in Entwicklung für PlayStation 5, Xbox Series X/S und bereits für PC zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 29,99 Euro erhältlich.

Seht euch hier den neuen Trailer an: