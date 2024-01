SpellForce: Conquest of Eo: Neue Magierklasse Dämonologe angekündigt

Eine Dämon-Stration der Macht: SpellForce: Conquest of Eo erhält einen neuen DLC mit dem Dämonologen als neue Magierklasse.

Eine neue Bedrohung erhebt sich in den Ländern von Eo. Die kommende Erweiterung für das rundenbasierte Strategiespiel SpellForce: Conquest of Eo wird eine neue Magierklasse einführen, den Dämonologen, mit seiner ganz eigenen Spielweise und einem einzigartigen Satz von Zaubern.

Trolle strömen die Berge hinunter, vertrieben aus ihren angestammten Gebieten, und verwüsten Städte und Siedlungen, die ihnen im Weg stehen. Diese neue Fraktion führt neue Truppen ein und ermöglicht es euch, neue Taktiken auf dem Schlachtfeld auszuprobieren.

Ebenfalls neu sind finstere Dämonenfürsten, die ihre Herrschaftsgebiete kühn und unbemerkt errichten und die Lebenskraft des Landes für ihre bösartigen Ziele ausnutzen.

Werdet ihr diese mächtigen Eindringlinge als Verbündete oder Gegner auf eurem Weg sehen?

Schließt einen neuen Pakt, wenn der Demon Scourge DLC für SpellForce: Conquest of Eo am 13. Februar 2024 zum Preis von 12,99 Euro veröffentlicht wird. In der ersten Woche nach der Veröffentlichung des DLCs können Spieler von einem 10%igen Einführungsrabatt profitieren.