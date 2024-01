Gaming: 56% der Entwickler fürchten weitere Kündigungswellen

Im Rahmen einer GDC State of the Game Industry-Umfrage wurden mehr als 3000 Entwickler von Indie- und AA-Spielen zu ihrer Arbeit befragt. Was den Status der Spielebranche angeht, so lassen ihre Antworten nichts Gutes erahnen.

Danach gefragt, wie die Kündigungswellen zwischen Oktober 2022 und Oktober 2023 Einfluss auf sie genommen hätten, so sagten 35 Prozent der Befragten, dass sie selbst davon betroffen gewesen seien – während 7 Prozent persönlich Teil der Kündigungswelle waren, hätten 17 Prozent Kollegen aus ihren Abteilungen aufgrund dieser verloren. 11 Prozent gaben an, dass sie mitbekommen hätten, wie andere Teams oder Abteilungen betroffen gewesen seien.

Der Umfrage zufolge waren vorwiegend QA-Entwickler von Kündigungen betroffen. Von allen befragten QA-Mitarbeitern wurden immerhin 22 Prozent innerhalb der genannten 12 Monate gekündigt.

Und wie sieht es in der Zukunft aus? Viele schauen wenig optimistisch auf die vor ihnen liegenden Monaten. Auf die Frage danach, wie besorgt sie hinsichtlich Kündigungen von Oktober 2023 bis Oktober 2024 sind, erklärten 56 Prozent, dass sie leicht, ziemlich oder sehr besorgt seien.

Als Gründe für die aktuellen Entwicklungen nannten sie etwa, dass die Studios während der Pandemie und in Zeiten, in denen die Menschen weniger Geld ausgeben, zu schnell gewachsen seien und die Blase nun platze. Zudem scheinen die Kündigungen nicht den typischen Zyklen unterworfen, sondern eher willkürlich und überraschend zu sein. Das sei zwar ebenfalls nicht schönzureden, doch inzwischen sei es schwer vorherzusagen, wie es um den eigenen Job bestellt sei.