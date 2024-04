Showcase 2024: Warhorse Studios Enthüllung heute um 20:00 Uhr

Autor:, in / Showcase 2024

Die Spannung steigt, denn heute um 20:00 Uhr wird Warhorse Studios sein neues Spiel präsentieren! Ist es wirklich Kingdom Come: Deliverance II?

Heute ab 20:00 Uhr wird Warhorse Studios in einem Livestream sein neuestes Projekt vorstellen. Die Macher von Kingdom Come: Deliverance scheinen an einer möglichen Fortsetzung des Rollenspiels zu arbeiten. Aber offiziell ist das bis jetzt nicht.

Hier könnt ihr heute Abend live bei der Enthüllung dabei sein: