Showcase 2024: Nintendo Indie World startet am 17. April

Autor:, in / Showcase 2024

Am 17. April startet der Nintendo Indie World Showcase mit Updates und Ankündigungen zu Indie-Spielen auf der Nintendo Switch.

Wie Nintendo offiziell bekannt gibt, startet am 17. April der Nintendo Indie World Showcase. Ab 16:00 Uhr werden in der knapp 20-minütigen Präsentation Ankündigungen und Updates zu kommenden und aktuellen Indie-Spielen präsentiert. Fans können via YouTube dabei sein.

Der Fokus der Präsentation wird kaum überraschend auf Indie-Spielen liegen, die für die Nintendo Switch erhältlich sind oder noch dieses Jahr für die Nintendo-Konsole erscheinen werden. Welche Spiele vertreten sein werden, ist allerdings noch nicht bekannt.