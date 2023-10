The Last Faith: Gnadenlose Kämpfe finden im November statt

Autor:, in / The Last Faith

Gnadenlose Kämpfe finden im Metroidvania-Spiel The Last Faith im November statt.

Publisher Playstack und Entwickler Kumi Souls geben bekannt, dass das Gothic Souls-ähnliche Metroidvania The Last Faith am 15. November weltweit sein digitales Debüt geben wird. Spieler können in die eindringliche Welt von The Last Faith auf PC, PlayStation 4|5, Nintendo Switch, Xbox Series X|S und Xbox One eintauchen.

Die Vision von Kumi Souls, die gnadenlosen Kämpfe von Souls-ähnlichen Spielen mit der fesselnden Erkundung von traditionellen Metroidvania-Abenteuern nahtlos zu verschmelzen, wird Fans beider Genres begeistern.

Für alle, die schon vor dem 15. November in das dunkle und fesselnde Universum von The Last Faith eintauchen wollen, bietet man eine exklusive Gelegenheit. Ursprünglich für die Veröffentlichung in der nächsten Woche geplant, ist die erweiterte Demo jetzt auf Steam verfügbar.

In der Demo können Spieler ihre ersten Schritte in die brutale Umgebung von Mythringal machen und einen Vorgeschmack auf das bekommen, was das vollständige Spiel im November zu bieten hat.