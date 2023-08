Warhammer 40.000: Battlesector: Neue Fraktion mit Daemons of Khorne spielbar

Image: Slitherine Ltd

Unkontrollierbare Wut und Blutdurst kommen mit dem Warhammer 40.000: Battlesector DLC Daemons of Khorne in Form einer neuen Fraktion und Einheiten.

In der düsteren Dunkelheit der fernen Zukunft ruhen die Mächte des Chaos niemals. Die Dämonen von Khorne sind die neueste spielbare Fraktion, die in Warhammer 40.000: Battlesector Terror verbreiten wird.

Blutdurst

Acht mörderische Einheiten, darunter der gefürchtete Dämonenprinz, wurden heute in der neuen Erweiterung Daemons of Khorne veröffentlicht, die für PC, PlayStation und Xbox erhältlich ist. Darunter befinden sich wutentbrannte Blutschlächter und Blutkruscher, die mit ihrem unstillbaren Bedürfnis nach Gemetzel in die Schlacht ziehen können. Fleischhunde jagen ohne Gnade, während der gewaltige deamonische Blutmeister diese furchterregenden dunklen Kräfte anführt.

Höllischer Krieg

Die Schädelkanone, eine Kriegsmaschine, die in den Glutöfen am Fuße des Throns des Blutgottes geschmiedet wurde, kann Feuersalven mit großer Reichweite abgeben, die von den Schädeln der getöteten Feinde gespeist werden.

Der mächtige Bloodthirster wurde aus dem unendlichen Zorn des Herrn des Krieges erschaffen und ist mit der Großen Axt von Khorne bewaffnet. Er ist einer der erhabensten Champions. Ihm zur Seite steht der fähigkeitsreiche Dämonenprinz, der einst sterblich war und dem der dunkle Gott selbst die Gabe der Dämonenschaft verliehen hat.

Neuer Schrecken

Jede Einheit von Daemons of Khorne verfügt über detaillierte Modelle und einzigartige Spezialfähigkeiten. Die Erweiterung gewährt den Spielern außerdem Zugang zu brandneuen HQ-Fähigkeiten, von denen die gesamte Fraktion profitiert: Aura des Schreckens, Echos des unendlichen Zorns und Bluttribut. Die Blutslegionen der Erweiterung können sowohl in Scharmützel- und Mehrspielerschlachten als auch in einer Kampagne zur planetaren Vorherrschaft eingesetzt werden.

Grimmige, dunkle Zukunft

Im beliebten Warhammer 40.000: Battlesector dominiert die rasante rundenbasierte Strategie, die ein unterhaltsames, brutales und originalgetreues Spiel der Kriegsführung in einer düsteren Zukunft ist. Die Spieler wählen ihre Armee aus, bauen sie auf, rufen ihre Helden herbei und liefern sich in Einzelspieler-Kampagnen, Scharmützeln und Mehrspieler-Schlachten spannende Kämpfe.

Kampagnenführung

Verheerende Waffen können in einer epischen Einzelspielerkampagne mit zwanzig Missionen eingesetzt werden. Planetary Supremacy ist eine eroberungsähnliche Scharmützelkampagne, die als kostenloses Update für Warhammer 40.000: Battlesector eingeführt wurde. Die Spieler übernehmen das Kommando über ihre Lieblingsarmee und führen ihre Fraktion in einer Reihe von prozedural generierten Schlachten zum Sieg, in denen das Armeemanagement, die Beschaffung strategischer Ressourcen und die Eroberung von Territorien im Mittelpunkt stehen.

Warhammer 40,000: Battlesector Daemons of Khorne –4,99 Euro

Hier noch der Launch-Trailer und Bilder zum DLC: