The Elder Scrolls VI: RPG soll ultimativer Fantasy-World-Simulator werden

Autor:, in / The Elder Scrolls VI

Laut Todd Howard soll das kommende Rollenspiel The Elder Scrolls VI der „ultimativer Fantasy-World Simulator“ werden.

Neben dem lang erwarteten Weltraum-Rollenspiel Starfield, dessen Veröffentlichung nur noch knapp zwei Wochen entfernt ist, arbeitet Bethesda mit The Elder Scrolls VI an einem weiteren Rollenspiel-Blockbuster, der aller Voraussicht nach aber noch einige Jahre Entwicklungszeit in Anspruch nehmen wird.

Todd Howard, der für The Elder Scrolls VI wohl zum letzten Mal in der Geschichte der Reihe als Director agieren wird, wurde jetzt vom Magazin GQ zu seiner Arbeit an dem Titel befragt.

Er habe sich oft die Frage gestellt, ob man das Rollenspiel zu früh angekündigt habe, sei aber zu keinem Schluss gekommen, so Howard. Er selbst hätte allerdings eine lockerere Ankündigung bevorzugt.

Auch zur Ambition für das Spiel hat der Director interessantes zu berichten. So sei es das Ziel des Teams, den „ultimativen Fantasy-World Simulator“ zu erstellen. Den Codenamen, den er und das Team intern für The Elder Scrolls VI nutzen, möchte er jedoch nicht verraten:

„Es ist so … ich möchte nicht antworten, aber ich möchte höflich sein. Ich werde sagen, dass wir wollen, dass es die Rolle des ultimativen Fantasy-World Simulators ausfüllt. Und angesichts der Zeit, die vergangen ist, gibt es verschiedene Möglichkeiten, das zu erreichen.“