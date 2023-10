The Elder Scrolls VI: Mit früher Ankündigung wollte man Fans beruhigen

Autor:, in / The Elder Scrolls VI

The Elder Scrolls VI wurde nur wegen der Fans so früh angekündigt, um sie zu beruhigen, sagt ein ehemaliger Entwickler.

Weitere Details zu The Elder Scrolls VI kommen von Bruce Nesmith, einem ehemaligen Designer bei Bethesda Game Studios. Er hatte als Lead Designer an The Elder Scrolls V: Skyrim bzw. Senior Designer bei Starfield gearbeitet.

Im Interview mit MinnMax erzählte er, die Ankündigung zu The Elder Scrolls VI wurde wegen der Fans gemacht, weil sie schon mit „Mistgabeln und Fackeln unterwegs waren“.

Eigentlich ist er, genau wie Game Director Todd Howard, der Ansicht, dass Spiele sechs Monate vor Release angekündigt werden sollten, da die „Videospielindustrie ein kurzes Gedächtnis“ habe.

Nesmith sagte: „Die Unternehmen, die ihre Spiele schon Jahre vor der Veröffentlichung anpreisen, machen sich selbst fertig. Der beste Zeitpunkt, um darüber zu sprechen, ist sechs Monate vor der Veröffentlichung.“

Die Ankündigung im Jahr 2018 war also nur wegen der Fans. Wenn man sich vor Augen führt, dass Xbox-Chef Phil Spencer in diesem Jahr sagte, dass das Rollenspiel noch fünf Jahre entfernt sei, war es definitiv deutlich zu früh es anzukündigen.

„Nur die Tatsache, dass die Heugabeln und Fackeln draußen waren, hat Todd dazu gebracht, zu sagen ‚Ja, wir werden Elder Scrolls 6 machen, es ist echt, es wird passieren.‘. Aber ich wette, dass man bis sechs Monate vor der Veröffentlichung nicht viel an Details erfährt, und so sollte es auch sein. Ich denke, das ist der beste Ansatz, und [Howard] hat bewiesen, dass das wirklich gut funktioniert, zumindest für Bethesda“, so Nesmith.