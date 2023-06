The Elder Scrolls VI: Möglicherweise letzter Teil von Todd Howard

Autor:, in / The Elder Scrolls VI

The Elder Scrolls VI könnte der letzte Teil der beleibten Rollenspiel-Reihe mit einer Beteiligung von Todd Howard sein.

Nach dem ausführlich vorgestellten Wetraum-Rollenspiel Starfield beim Xbox Games Showcase ist The Elder Scrolls VI eines der größten Projekte von Bethesda. Wann genau das Rollenspiel erscheinen soll, ist aktuell noch unbekannt.

Dass The Elder Scrolls VI auch das Ende einer Ära einläuten könnte, deutete Todd Howard im Gespräch mit IGN an. Der sechste Teil der beliebten Rollenspiel-Reihe könnte gleichzeitig auch der letzte mit Howard in der Rolle des Directors werden.

„Also unsere Fähigkeit, Starfield zu unterstützen, wie wir es besprochen haben… Während man früher vielleicht ein Spiel herausgebracht hat und dann zu einer Fortsetzung übergegangen ist, können wir dieses Spiel jetzt für einen viel längeren Zeitraum unterstützen, was unser Plan ist.“ „Und wenn wir uns dann Elder Scrolls VI ansehen, dann ist das ein Spiel, bei dem… ich sollte das wahrscheinlich nicht sagen. Aber wenn ich nachrechne, werde ich auch nicht jünger. Wie lange spielen die Leute Elder Scrolls? Das könnte das letzte sein, das ich mache. Ich weiß es nicht.“