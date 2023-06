Showcase 2023: Aufzeichnung zum Xbox Games Showcase & Starfield Direct

Autor:, in / Showcase 2023

Falls ihr die Xbox Games Showcase-Übertragung verpasst habt und beim Starfield Direct nicht live dabei wart, dann könnt ihr euch hier die Aufzeichnung in 4K anschauen.

Dabei hat Microsoft zahlreiche Spiele vorgestellt und ein echtes Feuerwerk abgeliefert, das nur selten unterbrochen wurde und zum Glück auf „Moderationspausen“ oder viel „Blabla“ verzichtet hat. Es gab reichlich Spiele zu sehen, wovon etliche im Xbox Game Pass landen und wir haben für euch so gut es geht alle Trailer abgefeuert. Die Details zu den einzelnen Spielen liefern wir in Kürze nach – ihr seid also wie immer bestens auf XboxDynasty versorgt.

Xbox Games Showcase Aufzeichnung

Starfield Direct Aufzeichnung

Starfield Gameplay-Trailer