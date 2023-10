Showcase 2023: Überraschendes Xbox Event angekündigt

Autor:, in / Showcase 2023

Heute wurde überraschenderweise eine neue Show für Xbox angekündigt. Diesmal erwartet euch das Xbox Partner Preview Event, das bereits übermorgen startet. Bei der Veranstaltung werden Third-Party-Partner von Microsoft ihre Spiele vorstellen.

Dieses Event wird am Mittwoch, den 25. Oktober, um 19:00 Uhr auf den Xbox-Kanälen digital übertragen. Dabei werden Updates und neue Ausblicke auf Spiele, die für Xbox und Windows erscheinen, sowie neue Informationen zu einigen kommenden Game Pass-Titeln von talentierten kreativen Drittpartnern aus der ganzen Welt präsentiert.

Es erwarten euch die neuesten Informationen zu den In-Game-Aktivitäten für Like a Dragon: Infinite Wealth, ein Launch-Trailer für Alan Wake 2, erstes Gameplay für Ark: Survival Ascended, einen Einblick in die soziale Welt von Dungeons of Hinterberg und vieles mehr!

Dazu hat Microsoft noch folgenden Hinweis für euch: Die Xbox Partner Preview wird keine zusätzlichen Neuigkeiten, Spieleenthüllungen oder Game Pass-Informationen im Kontext der jüngsten Übernahme von Activision Blizzard King enthalten.

Bitte beachtet, dass die YouTube-Streams in 4K bei 60fps sein werden, während alle anderen Kanäle 1080p / 60fps sein werden.