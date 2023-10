Showcase 2023: BlizzCon 2023 Termine stehen fest

Die BlizzCon 2023 findet am kommenden Wochenende vom 3. bis zum 4. November 2023 statt. Die Eröffnungszeremonie soll laut neuesten Gerüchten eine Überraschung bereithalten, die man nicht verpassen sollte.

Blizzard gibt bekannt: „Nach vier Jahren, in denen wir uns online getroffen haben – auf Abenteuern in Azeroth, in Overwatch, in Sanktuario und am Feuer in der Taverne – ist es nun endlich an der Zeit, uns auf der BlizzCon 2023 wieder persönlich zu treffen.“