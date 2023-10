Diablo IV: 5 Gründe für die Dunkelheit an Halloween

Diablo IV Season 2, „Saison des Blutes“, wurde am Dienstag, den 17. Oktober, veröffentlicht, gerade rechtzeitig für die gruseligste Zeit des Jahres, Halloween!

Die neue Saison bringt Inhalte zum Thema Vampire ins Spiel und sorgt für eine blutgetränkte Odyssee, die die Spieler in Atem halten wird. In diesem schaurigen neuen Kapitel tauchen die Spieler sofort in ein Abenteuer ein, in dem uralte, machthungrige Blutfürsten nach Eroberung streben, und nur ein Held mit vampirischen Kräften kann sich ihnen entgegenstellen.

Mit einer umfangreichen Geschichte, gewaltigen Kräften, herausfordernden Bossen und einer Schatztruhe voll mit Belohnungen wird diese Saison für jeden Diablo-Fan zu einem schaurigen Erlebnis und bietet die Gelegenheit, an Halloween tief in die düstere, gotische Welt von Sanktuario einzutauchen.

Hier sind fünf Gründe, an Halloween in die Dunkelheit zu tauchen:

Entdeckt die Dunkelheit mit Erys und Gemma Chan

In Season 2 ist zum ersten Mal die eindringliche und brillante Gemma Chan zu hören, die Erys, der rätselhaften Vampirjägerin, ihre Stimme leiht – und damit dem Kampf gegen die eindringende Dunkelheit eine weitere Ebene der kraftvollen Erzählung und Intensität verleiht. Erys ist mehr als nur ein Charakter; in der Blutsaison von Diablo IV ist sie ein Hoffnungsschimmer für die Spieler, die sich in der Landschaft des Spiels bewegen. In Season 2 vertieft Diablo IV seine ikonischen Themen der Dunkelheit, des ewigen Kampfes zwischen Gut und Böse und einer Welt, die in düstere Schönheit getränkt ist.

Entdeckt die vampirische Macht

Während sich die uralten Blutfürsten rühren, muss sich der Held die Essenz der vampirischen Macht zunutze machen, um das Reich zu verteidigen. Die Spieler erlangen mächtige Pakte und vampirische Fähigkeiten durch epische Begegnungen mit Elitevampiren.

Diese neu entdeckten Kräfte erlauben es den Spielern, in einem tödlichen Tanz der Schatten und der purpurnen Wut, die Blutmagie des Feindes gegen ihn zu verwenden. Die Reise der Spieler gipfelt in einer Konfrontation mit dem Lord der Vampire, wo das Aufhalten seiner Verwandlung zum Schlüssel für die Vereitelung seines finsteren Plans wird.

Eine unheilvolle Bedrohung taucht auf

Sanktuario, einst eine Bastion der Hoffnung, zittert nun unter dem unerbittlichen Angriff einer Armee von Vampiren und ihrem bösen Plan, Blut für ihren dunklen Meister zu sammeln. Hier nimmt die Reise der Spieler erst richtig Fahrt auf. Schließt euch mit dem furchterregenden Vampirjäger Erys zusammen, um die Pläne des Feindes aufzudecken und Lord Zirs blutigen Aufstieg zu stoppen.

Es ist ein Abenteuer voller Gefahren, das die Spieler dazu zwingt, ihre Rüstung mit Blutmagie zu durchdringen und eine Reihe von Anpassungsoptionen freizuschalten, darunter neue Paragon-Glyphen, einzigartige Gegenstände und legendäre Kräfte, die auf den einzigartigen Spielstil der Spieler zugeschnitten sind.

Die Bluternte ruft

Nehmt am saisonalen Weltereignis, der Bluternte, teil, um Fortschritt und Ansehen zu erlangen. Hier stellen sich die Spieler den Vampirhorden in neuen lokalen und Dungeon-Events und sammeln Macht und Belohnungen, um die Charaktere gegen die eindringende Dunkelheit zu stärken.

Stellt euch der Dunkelheit: Neue Endspiel-Herausforderungen

Bereitet euch auf fünf furchteinflößende neue Endspiel-Bosse vor, darunter sind sowohl bekannte Gegner als auch unbekannte Schurken. Jeder von ihnen stellt eine einzigartige Herausforderung dar, die eine ausgeklügelte Strategie und unerschütterliche Entschlossenheit erfordert. Besiegt diese Feinde, einzigartige Gegenstände zu erhalten, die eure Charaktere, gegen die immer weiter um sich greifende Dunkelheit stärken. Diese Kämpfe sind nichts für schwache Nerven, aber sie werden wahre Helden schmieden.

Mit Aktualisierungen des Ewigen Reichs, der Ruhmesbelohnungen, des Elementarwiderstandssystems und des Edelsteinlagers bringt diese Saison Optimierungen der Lebensqualität, die das Spielerlebnis verbessern. Die Reise durch Sanktuario wird noch reibungsloser und außergewöhnlicher sein, sodass die Spieler vollkommen in das eintauchen können, was wirklich wichtig ist: den epischen Kampf gegen die eindringende Dunkelheit.

Joe Shely sagte: „Wir können es kaum erwarten, dass die Spieler in Diablo IV: Saison des Blutes eintauchen, eine Saison voller Gothic Horror! Mit diesem neuen Kapitel begeben sich die Spieler auf eine blutgetränkte Reise, die auf Schritt und Tritt Herausforderung und Nervenkitzel verspricht, zusammen mit Updates, nach denen die Community gefragt hat. Da Halloween näher rückt, ist es die perfekte Zeit, um neue vampirische Kräfte zu entdecken und das Reich gegen das Böse zu verteidigen!“

Erlebt alle neuen Inhalte und Updates, während ihr euch in die dunklen Gefilde von Diablo IV Season of Blood wagt. Erhältlich im Battle.net, auf Xbox, PlayStation und Steam.