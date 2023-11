Showcase 2023: Phil Spencer auf der BlizzCon

Am Freitag und Samstag fand die BlizzCon 2023 statt, wie wir bereits berichtet haben. Während der Show war auch Phil Spencer kurz auf der Bühne und hatte einige Worte an die Blizzard-Fans gerichtet.

„Dies ist meine erste BlizzCon überhaupt und es ist großartig, die Energie in diesem Raum zu spüren“, sagte er.

„Blizzard nimmt einen besonderen Platz in der Spielindustrie und für mich ein… Im Laufe der Geschichte von Blizzard haben sie so viel in der Spielindustrie entwickelt und verfeinert, und viele von euch, die heute hier sind, waren ein Teil dieser Reise.“

„Denken Sie an Diablo: Es hat das Genre der Action-RPGs vorangebracht. StarCraft legte den Grundstein für die Entwicklung des eSports, und StarCraft 2 war ein wichtiger Katalysator für Spiele als Live-Unterhaltung.“

„World of Warcraft veränderte nicht nur die Art und Weise, wie Spiele entwickelt und unterstützt wurden, sondern führte ein viel breiteres Publikum in das Konzept der Online-Communitys ein. Und Overwatch hat nicht nur das Gameplay neu erfunden, sondern auch die Darstellungsmöglichkeiten in klassenbasierten Shootern.“

„Der Einfluss von Blizzard ist überall zu spüren, und zwar aufgrund des anhaltenden Vermächtnisses und der phänomenalen, revolutionären Entwicklung, mit einer Sorgfalt und einem Handwerk, die in dieser Branche unglaublich selten sind“, fuhr Phil Spencer fort.

„Unser Ziel bei Xbox ist es, mehr großartige Spiele für mehr Spieler und an mehr Orten anzubieten. Und jetzt, da Blizzard Teil von Xbox ist, werden wir die Essenz dessen, was Blizzard einzigartig gemacht hat, weiterentwickeln.“

„Wir werden unsere neuen Kollegen in einer Kultur des Vertrauens, der Inklusion und der Zusammenarbeit dazu befähigen, das fortzusetzen, was sie am besten können: bestehende Genres neu zu definieren, neue, noch nie dagewesene Erfahrungen zu erschaffen und Spieler weltweit auf neue Art und Weise zu vereinen – in Azeroth, in Sanktuario, in der nahen Zukunft der Erde und darüber hinaus.“

„Es war ein Privileg, die Teams von Blizzard auf der Xbox begrüßen zu dürfen, und ich fühle mich geehrt, hier zu sein, um euch alle auf der BlizzCon 2023 willkommen zu heißen. Nachdem ich gesehen habe, was den Spielern bevorsteht, kann ich sagen, dass die Zukunft von Blizzard heller denn je ist.“