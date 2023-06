The Elder Scrolls VI: Release womöglich doch schon 2026

Autor:, in / The Elder Scrolls VI

Müssen Rollenspielfans vielleicht doch keine fünf Jahre bis warten, bis sie The Elder Scrolls VI spielen können?

Microsoft und die FTC haben die Anhörung anlässlich der Übernahme von Activision Blizzard in dieser Woche beendet. Bethesda bzw. der Mutterkonzern ZeniMax Media waren vor Gericht ebenfalls ein Thema. Xbox-Chief Phil Spencer sagte aus, dass das Rollenspiel The Elder Scrolls VI so weit von einem Release entfernt sei, er wisse nicht einmal für welche Plattformen es erscheinen würde.

Zuvor enthüllten Dokumente die neue Generation von Konsolen für den Zeitraum 2028. The Elder Scrolls VI könnte demnach für die nächsten Konsolen erscheinen.

Allerdings sagte ein Anwalt von Microsoft bei der Anhörung, dass Microsoft das Einzelspieler-Spiel The Elder Scrolls VI für einen Release in 2026 erwarte.

„Als Sie Zenimax nach einem Spiel fragten, das der Xbox am ähnlichsten ist, erwähnte er Elder Scrolls. Das ist nicht korrekt. Es gibt zwei Elder Scrolls-Spiele, eines davon ist ein Online-Spiel namens Elder Scrolls Online – das ist ein Multiplayer-Spiel, das heute auf der PlayStation erscheint. Das Spiel, von dem er spricht, Elder Scrolls 16… wird voraussichtlich 2026 als Einzelspieler-Spiel erscheinen. Es ist nicht vergleichbar mit Call of Duty, das, wie Sie wissen, ein Multiplayer- und Multiplattformspiel ist.“

Dem Anwalt mag zwar hier zwischen 6 und 16 ein Fehler in der genauen Bezeichnung unterlaufen sein, doch Fans wird es freuen zu hören, dass sie vielleicht doch keine fünf Jahre auf einen neuen Teil warten müssen.