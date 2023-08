The Elder Scrolls VI: Rollenspiel wird jetzt aktiv entwickelt

Autor:, in / The Elder Scrolls VI

Mit der Fertigstellung von Starfield ist Bethesda Game Studios in die aktive Entwicklung von The Elder Scrolls VI übergegangen.

Das Rollenspiel The Elder Scrolls VI hat die Vorproduktionsphase verlassen und wird jetzt aktiv entwickelt. Wie Pete Hines von Bethesda Game Studios in einem Interview verriet, sind einige Leute, nun da Starfield vor seiner Veröffentlichung steht, jetzt mit der Entwicklung des nächsten Teils der Rollenspiel-Reihe beschäftigt.

Dennoch konzentriere man sich auch weiterhin auf Starfield, wie Hines extra betont. Eine Erweiterung wurde unlängst als Inhalt der Premium Edition des Sci-Fi-Rollenspiels angekündigt. Zudem verriet Xbox-Chef Phil Spencer während der Gamescom, dass man sich eine ähnlich lange Lebensdauer wünsche wie bei The Elder Scrolls V: Skyrim.

Also, auch wenn The Elder Scrolls VI in die aktive Entwicklung übergegangen ist, bedeutet das keinesfalls, dass man nicht auch weiter an Starfield arbeite.