The Elder Scrolls VI: Studio spielt frühe Builds

Bethesda feiert 30 Jahre The Elder Scrolls, und zu diesem Anlass gab es einige Worte über die Entwicklung von The Elder Scrolls VI.

Das Team spielt bereits frühe Builds des Titels und ist offenbar mit Leidenschaft und Freude bei der Sache.

So heißt es im Jubiläumsschreiben unter anderem: „Und zu guter Letzt: Ja, wir sind in der Entwicklung des nächsten Kapitels – The Elder Scrolls VI- Schon jetzt erfüllt uns die Rückkehr nach Tamriel und das Spielen früher Builds mit der gleichen Freude, Aufregung und dem Versprechen auf Abenteuer.“