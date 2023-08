How 2 Escape: 30 Minuten aus dem Coop Escape Game

Autor:, in / How 2 Escape

Image: Just For Games

Schaut euch jetzt neue Spielszenen aus How 2 Escape an und verschafft euch einen ersten Eindruck vom Spiel.

In How 2 Escape ist Köpfchen gefragt und das nicht von einem, sondern zwei Leuten. How 2 Escape wird hauptsächlich zu zweit gespielt, um den maximalen Spielspaß zu erreichen. Allein ist es fast unmöglich, die vielen Rätsel zu lösen. Ihr könnt mit eurem Spielpartner das ganze so gestalten, dass einer das Spiel aktiv spielt und der andere via How 2 Escape 2 Companion App auf einem Smartphone oder via Steam mitspielt.

Ihr teilt aber nicht denselben Bildschirm oder ähnliches. Die zweite Person im Spiel wird via Codes ins Level eingeladen und wird dann via Text, Bilder und oder ähnliches ins Spiel eingebunden. Zusammen müsst ihr nun die Rätsel lösen, die überall in Raum versteckt sind. Nur so öffnet sich der nächste Raum. Hier ist Teamwork gefragt, den die Zeit läuft auch gegen euch. Wir haben das Spiel bereits getestet und um an die Lösungen zu kommen, musste der Ersteller des Videos gleich zweifach spielen, wie oben beschrieben. Daher ergeben sich im Video immer mal kleine Lücken, wo nichts passiert, weil wir die Lösung oder einen Code auf unserem Smartphone knacken mussten. Das Spielprinzip ist sehr interessant und lädt euch zu schwierigen Rätseln ein.

Wir konnten im Video den ersten Raum bewältigen und sind im zweiten Raum bereits an unsere Grenzen angekommen.

How 2 Escape ist ab dem 31. August für 14,99 Euro erhältlich und kann im Microsoft Store vorbestellt werden.

