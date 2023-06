Xbox Series X: Top Hat bringt drei Indie-Spiele auf die Xbox

Mit A Tale For Anna, Vision Soft Reset und The Lost And The Wicked bringt Top Hat Studios drei Indie-Spiele auf die Xbox.

Im Rahmen der laufenden Bemühungen zur Unterstützung von Indie-Entwicklern aus unterrepräsentierten und basisdemokratischen Indie-Entwicklergemeinschaften führt Top Hat Studios, Inc. seine „Indie Pack“-Initiative ein, um diesen Entwicklern zu helfen, ein größeres Publikum zu erreichen.

Entwickler aus weniger bekannten oder unterrepräsentierten Kreisen haben oft mit der Vernachlässigung durch die großen Publisher der Branche zu kämpfen und stehen vor der Herausforderung, ihre Spiele zu skalieren und ein breites Publikum zu erreichen. Trotz dieser Herausforderungen haben diese Spiele ihre Berechtigung und verdienen die Chance, entdeckt zu werden.

Aus diesem Grund hat das erfahrene interne Technik- und Portierungsteam von Top Hat Studios, Inc. mit einer Reihe von Entwicklern zusammengearbeitet, um eine Reihe von Titeln aus unterrepräsentierten Communities zu unterstützen und zu portieren, um sie zum ersten Mal auf Konsole zu bringen und sie einem neuen Publikum zugänglich zu machen, das die Spiele sonst nie gesehen hätte.

Die Indie-Pack-Initiative ist eine Aktion, bei der in halbjährlichen Abständen kleine Gruppen von Indie-Entwickler-Titeln zum ersten Mal überhaupt auf Konsole vorgestellt werden. Durch die Zusammenführung mehrerer Indie-Entwickler unter einem Community-Dach hofft Top Hat Studios, mehr Aufmerksamkeit auf die Titel dieser Entwickler zu lenken, eine sinnvolle Community-Erfahrung für Indie-Entwickler zu schaffen und eine Vielzahl von Genres und Ästhetiken hervorzuheben. Alle Spiele werden für Nintendo Switch, Playstation 4, Playstation 5 und Xbox One/Series X erscheinen.

A Tale For Anna

Das erste und ab heute erhältliche Indie-Pack-Projekt wird von dem in der Ukraine entwickelten Märchenabenteuer A Tale For Anna angeführt. Dieses von Far Mills entwickelte, familienfreundliche Märchenabenteuer erzählt die Geschichte von Anna, die entdeckt, dass sie magische Fähigkeiten hat, und sich auf eine Reise begibt, um eine böse Königin zu bekämpfen, die diese Magie stehlen will. Das Spiel ist ein wundervolles Puzzle-Abenteuer, das Elemente von Wimmelbild, Point & Click und traditionelle Puzzle-Elemente enthält.

Zwei weitere Titel, Vision Soft Reset und The Lost And The Wicked, runden die Veröffentlichungsreihe ab und bringen Abwechslung in die Reihe.

Vision Soft Reset

Vision Soft Reset ist ein einzigartiges Metroidvania, das auf der Mechanik der Zeit basiert – sagt die Zukunft voraus, ändert die Vergangenheit, wechselt zwischen den Zeitlinien und vieles mehr, während ihr euch durch die Zeit bewegt und eine planetare Katastrophe verhindert. Vision Soft Reset ist das erste Projekt des Entwicklers Seafloor Games.

The Lost And The Wicked

The Lost And The Wicked ist ein einzigartiger Twin-Stick-Shooter-Psychothriller von Isaac Torres, Zack Kennedy und Freunden. Ursprünglich als Highschool-Projekt gestartet, entwickelte sich das Spiel zu einem brutalen, abstrakten, erzählerisch getriebenen Thriller. Kämpft euch durch das hektische Gameplay in einem einzigartigen Grunge-inspirierten Artstyle, während ihr eure Vergangenheit entdeckt und herausfindet, wer ihr wirklich seid.

Fires At Midnight

Ebenfalls vorgestellt, aber zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht, wird die in Malaysia entwickelte visuelle Cinematic Novel Fires At Midnight. Fires At Midnight ist eine intime Erzählung für Erwachsene, die die Konzepte von Liebe, Lust, Intimität und Konflikten durch eine einzigartige Linse erforscht, die durch die kulturellen Wurzeln des Entwicklers in Südostasien gegeben ist.

Fires At Midnight lässt die Grenzen zwischen traditioneller Kunst, Spielen, Filmen und südostasiatischen Geschichten verschwimmen und trägt zur Entwicklung von Beziehungsromanen bei, indem es eine Perspektive aus der südostasiatischen Region einbringt, die im Westen selten zu hören ist.

Anlässlich der Veröffentlichung dieser Spiele erklärte Top Hat Studios, Inc. Andy Andi Han, Produzent von Top Hat Studios, zur Veröffentlichung dieser Spiele: „Jeder, der ein Spiel entwickelt, tut dies, weil er glaubt, dass es etwas bedeutet. Unabhängig vom Umfang oder der Größe des Spiels tut das der künstlerischen Arbeit keinen Abbruch, und es muss mehr Anerkennung und Wertschätzung für unterrepräsentierte und basisorientierte Entwickler in dieser Branche geben.“