Xbox Series X: Spencer: Kein Bedarf für Xbox-Handheld

Spätestens seit dem durchschlagenden Erfolg der Nintendo Switch haben auch andere große Gaming-Unternehmen den Handheld-Markt für sich entdeckt.

Neben dem Steam Deck und dem Asus ROG Ally wird in naher Zukunft auch SONY mit dem PlayStation Portal Remote Player erneut in den Markt einsteigen.

Dass Xbox trotz des florierenden Markts nicht plant, einen Handheld zu veröffentlichen, wurde nun einmal mehr von Xbox-Chef Phil Spencer im Gespräch mit Eurogamer untermauert.

Spencer zufolge gäbe es dank der qualitativen Geräte der Konkurrenz, die mobiles Xbox-Spielen bereits ermöglichten, keinen Bedarf für einen Xbox-Handheld. Er selbst spiele oft Xbox-Spiele auf dem ROG Ally:

„Wir haben eine Menge Spiele in Steam, und so kann ich beobachten, dass wir aktuell in den Steam-Charts sehen, dass Linux jetzt vor Mac OS als Betriebssystem liegt, und ich gehe davon aus, dass das Steam-Deck eine Menge damit zu tun hat. Ich weiß, dass meine ROG Ally für mich meine Xbox für unterwegs ist. Denn fast jedes Spiel unterstützt Cross-Save, so dass ich mich hinsetzen und meinen Fortschritt dort abrufen kann. Meine Freunde sind da, wenn ich ein Multiplayer-Spiel spiele. Und wenn ich dann nach Hause komme und an meiner Konsole weitermache, ist es sehr kontinuierlich. Ich entscheide mich also ein wenig für die Nischenerfahrung. Ich sehe es wie etwas an, bei dem es sich um etwas handelt, das eine Erweiterung der Konsole ist. Aber das sind eigenständige Plattformen für sich.“

„Ich entscheide mich für die ROG Ally, weil ich damit im Moment viel spiele. Jedes Mal, wenn ich mich hinsetze und damit spiele – ich spiele gerade viel Brotato – frage ich mich: Warum fühlt sich das nicht an wie eine Xbox? Was ist es, was das Spielerlebnis ausmacht? Vergessen Sie, welche Farbe das Plastik hat oder wessen Name auf der Rückseite des Geräts steht. Was ist der Unterschied zwischen dem Erlebnis, das ich unterwegs habe, und dem, das ich mit meiner Konsole habe? Ich glaube, die Unterschiede werden für uns immer kleiner. Weil es Game Pass gibt, ist meine Spielebibliothek dabei. Die Steuerung ist im Grunde dieselbe: ABXY, Twin Stick, Trigger. Meine gespeicherten Spiele sind da. Also ja, ich brauche niemanden, der extra ein Stück Hardware von uns kauft, um spielen zu können. Es ist ein tolles Xbox-Erlebnis, auch wenn wir das Gerät nicht gebaut haben. Und ich denke, das ist völlig in Ordnung.“