PlayStation 5: Portal Remote Player kostet 220,- Euro

Der zuvor unter dem Codenamen „Project Q Lite“ bezeichnete Handheld für die PlayStation 5 wird später in diesem Jahr als PlayStation Portal Remote Player für 219,99 Euro erscheinen.

SONY bewirbt den PlayStation Portal Remote Player, der lediglich installierte Spiele von der PlayStation 5 abspielt, wie folgt:

So heißt es unter anderem: „Er verfügt über die wichtigsten Funktionen des kabellosen DualSense-Controllers, darunter adaptive Auslöser und haptisches Feedback. Der brillante 8-Zoll-LCD-Bildschirm bietet eine Auflösung von 1080p bei 60 Bildern pro Sekunde und sorgt so für ein hochauflösendes visuelles Erlebnis, wie man es von den hochwertigen Spielen der Weltklasse-Entwickler erwartet.“

„PlayStation Portal ist das perfekte Gerät für Gamer in Haushalten, in denen sie den Fernseher im Wohnzimmer gemeinsam nutzen oder PS5-Spiele in einem anderen Raum des Hauses spielen möchten. PlayStation Portal stellt über Wi-Fi** eine Remote-Verbindung zu deinem PS5-Gerät her, sodass du schnell von deinem PS5-Gerät auf PlayStation Portal umschalten kannst. PlayStation Portal kann unterstützte Spiele spielen, die auf deiner PS5-Konsole installiert sind und den Dualsense-Controller verwenden. Außerdem verfügt es über einen 3,5-mm-Audioanschluss für kabelgebundenes Audio. PS VR2-Spiele, für die ein Headset erforderlich ist, und Spiele, die über das Cloud-Streaming von PlayStation Plus Premium gestreamt werden, werden nicht unterstützt.“