Starfield: 160 Spielzeit reichen nicht aus

Jeden Tag rückt der Release von Starfield näher und immer weitere Details zum Rollenspiel werden bekannt.

Statt Leaks gibt es heute eine offizielle Aussage von Bethesda. Genauer gesagt Pete Hines. Als Senior VP of Global Marketing and Communications bei Bethesda Softworks, hat er schon etliche Stunden in das Spiel versenkt.

Auf seine bisherige Spielerfahrung angesprochen sagte er auf Gamescom, dass er schon 150 bis 160 Stunden in Starfield verbracht habe. Und wenn er ehrlich ist, habe er nicht mal annähernd alles vom Sci-Fi-Rollenspiel gesehen. Er könne auch keine Zeitspanne nennen, bei der er guten Gewissens sagen könne, er habe verstanden, was dieses Spiel ist.

Hines sagte auch: „Es gibt so viele Dinge, die ich absichtlich nicht gemacht habe… Wir versuchen, jedem zu erzählen, wie groß dieses Spiel ist, und die Leute, die es spielen, sagen uns oft: ‚Ja, ihr habt nicht gescherzt. Ich kann nicht glauben, wie groß es ist.’“ „Es geht um Inhalt und Erkundung – egal, wie man spielen will, es gibt so viel zu tun in diesem Spiel.“ Starfield kann als Präsentation derzeit in Hallo 8 der Gamescom erlebt werden. Der Early Access beginnt für Vorbesteller der Deluxe oder Constellation Edition am 1. September, während der eigentliche Release am 6. September auf Xbox Series X|S, PC und Xbox Game Pass erfolgt.