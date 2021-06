Warhammer 40.000: Battlesector: Sisters of Battle schließen sich den Truppen an

In einem neuen Trailer zu Warhammer 40.000: Battlesector werden die „Sisters of Battle“ vorgestellt, die euch im Kampf unterstützen werden.

Wenn ihr ab dem 15. Juli in die düstere Welt von Warhammer 40.000: Battlesector eintaucht, werden sich euch die „Sisters of Battle“ in eurem Kampf gegen die Tyraniden auf dem Planeten Baal Secundus anschließen.

Das von Black Lab Games entwickelte rundenbasierte Strategiespiel wird euch eine Einzelspieler-Kampagne mit 20 Missionen bieten. Dabei werdet ihr Sergeant Carleon und seine Verbündeten im Kampf gegen die Tyraniden unterstützen. Auf euren Schultern lastet dabei nicht weniger als die Ehre der Blood Angels.

Im Multiplayer-Modus werdet ihr aus einer Vielzahl von Karten wählen können und als Befehlshaber der Blood Angels oder der Tyraniden Gefechte bestreiten. Eure Armee könnt ihr dabei so gestalten wie ihr es möchtet.