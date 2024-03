REVEIL: Narrativer Psychothriller gibt Zirkusvorstellung

Entwickler Pixelsplit und Publisher Daedalic Entertainment öffnen endlich das große Zelt und veröffentlichen den narrativen Psychothriller REVEIL auf PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC. Begleitet Walter Thompson auf einer tückischen Reise durch das Labyrinth seines eigenen Geistes und entdecke seine dunkle Vergangenheit im Nelson Bros Circus.

Über REVEIL

Habt ihr jemals einen Zirkus besucht? Habt ihr eure Alltagssorgen vor der Tür gelassen, um einen Abend voller Wunder zu erleben? Hat das, was ihr gesehen habt, euch die Realität in Frage stellen lassen? In REVEIL spielt ihr Walter Thompson, einen Bühnenbauer, einen fürsorglichen Ehemann und einen liebenden Vater, der feststellt, dass er in einer alptraumhaften Welt gefangen ist, die sich um seine Vergangenheit im Zirkus Nelson Bros. zu drehen scheint.

Doch wenn der Zirkus Walter eines gelehrt hat, dann, dass, selbst wenn die Dinge unkontrollierbar und chaotisch erscheinen, es immer eine Methode für den Wahnsinn gibt.

Begleitet Walter auf der Reise durch seinen verstörten Verstand und helft ihm, das Einzige zu finden, was ihm wichtig ist – seine Frau Martha und seine Tochter Dorie. Erforscht verrückte Umgebungen, löst kreative Rätsel und überlebt gruselige Begegnungen, während die Grenze zwischen Realität und Chaos mit jedem Schritt dünner wird.

Features

REVEIL ist ein düsterer, storygetriebener Psychothriller mit herausragendem Sounddesign, fesselnden Sprechern, einer atemberaubenden Grafik und mehreren Enden der Geschichte.

Taucht ein in eine atmosphärische Welt, die euch mit kreativen Ideen hinter jeder Ecke überrascht und euch mitreißt:

Eine zutiefst psychologische Erfahrung, die euch alles in Frage stellen lässt.

Fünf spielbare Akte in verschiedenen, sorgfältig gestalteten Umgebungen.

Erzählerische Erfahrung in der Ich-Perspektive mit:

Verschiedene Puzzles und Rätsel

Wunderschöne und eindringliche visuelle Erfahrung

Vielschichtige Erzählung mit psychedelischen, biografischen und verstörenden Elementen

Atmosphärische Gemälde, Plakate und Schriften, die sich auf die Zirkusära der 60er Jahre beziehen.

REVEIL Funhouse Edition

Wenn ihr groß rauskommen wollt, dann macht es wie Big Top! Für alle, die die Entwickler unterstützen wollen und auf der Suche nach einer zusätzlich fesselnden Aufführung sind, erscheint heute auch die Funhouse Edition von REVEIL. Sie enthält zusätzliche Inhalte und Medien zum Spiel und ist fast so, als säße man in der ersten Reihe, wenn die Show beginnt:

Fünf Original-Tracks, die für REVEIL geschrieben und produziert wurden, sowie 3 Instrumentalversionen und 1 akustische Version

Digitales Artbook mit 41 Seiten voller Atmos-Angst

Ein freischaltbarer Schwarz-Weiß-Kameraeffekt

Freischaltbarer Entwicklerkommentar

Eine Zugabe von fünf Hörspielen, die es den Spielern ermöglichen, tiefer in die Welt und die Geschichte von REVEIL einzutauchen, aufgenommen mit den Original-Synchronsprechern aus dem Spiel