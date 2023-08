Uncle Chop’s Rocket Shop: Reparatur-Simulator schraubt 2024 auf Xbox

Kasedo Games und Entwickler Beard Envy freuen sich, ankündigen zu können, dass der Roguelite-Raumschiff-Reparatur-Simulator Uncle Chop’s Rocket Shop nächstes Jahr für PS5, Xbox Series X/S und Nintendo Switch erscheinen wird.

Uncle Chop’s Rocket Shop, das letztes Jahr während des IGN Awesome Indies Showcase für den PC enthüllt wurde, ist ein witziger Reparatursimulator mit ultra-taktiler Mechanik und einem Roguelite-Format, das euch dazu herausfordert, Raumschiffe auf einer von Asteroiden umgebenen Servicestation zu reparieren.

Der schrullige und farbenfrohe Stil des Spiels wird mit TV-Serien wie Rick & Morty und Adventure Time verglichen. Ein neuer Trailer zu Uncle Chops‘ Rocket Shop zeigt die einzigartige Ästhetik, den dunklen Humor und das taktile Gameplay anhand einer Auswahl verschiedener im Spiel reparierbarer Module.

In Uncle Chop’s Rocket Shop schlüpft ihr in die Rolle von Wilbur, einem westentragenden Fuchs, der als Mechaniker ein kümmerliches Dasein fristet und so viele Schiffe wie möglich repariert, um die ständig steigenden Mietzahlungen an seinen tyrannischen Chef Onkel Chop zu bezahlen.

Mit einer Reihe von Werkzeugen, Diagnosegeräten, Teilen und Werkstattgeräten muss Wilbur Fehler in den Modulen der prozedural generierten Raumschiffe beheben, und zwar auf der Grundlage von markenspezifischen Handbüchern, die er auf seinem Weg erhält. Von einfachen Auftankarbeiten bis hin zu kompletten mechanischen Überholungen müsst ihr hektisch herumfummeln, schneiden, lösen, anziehen, greifen und fallen lassen und versuchen, so viele Arbeiten wie möglich innerhalb des täglichen Zeitlimits zu erledigen.

Steigt ein, denkt schnell, arbeitet schneller und bezahlt die immer höher werdenden Rechnungen, die euch zwingen, immer waghalsigere und riskantere Aufträge von verschiedenen Spinnern anzunehmen.