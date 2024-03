Valiant Hearts: Coming Home: Spiel und Collection veröffentlicht

Valiant Hearts: Coming Home und Valiant Hearts: The Collection für PlayStation, Xbox, Nintendo Switch und PC veröffentlicht

Valiant Hearts: The Collection beinhaltet sowohl The Great War als auch Coming Home und erzählt von Schicksalen von Menschen im Ersten Weltkrieg.

Ubisoft gab bekannt, dass Valiant Hearts: Coming Home und Valiant Hearts: The Collection ab sofort auf Xbox, PlayStation, Nintendo Switch und für PC über Ubisoft Connect erhältlich ist.

Valiant Hearts: The Great War erzählt von miteinander verwobenen Schicksalen von vier Charakteren, die das Grauen des Ersten Weltkriegs erleben: Karl, der aus Frankreich vertrieben und von der deutschen Armee eingezogen wurde; Emile, sein Schwiegervater, der von der französischen Armee einberufen wird; Freddie, ein Amerikaner, der freiwillig der Fremdenlegion beitritt und Anna, eine belgische Krankenschwester an der Kriegsfront, sowie der vierbeinige Begleiter Walt, ein Sanitätshund, der dabei hilft in Bereiche vorzudringen, die für Menschen nicht zugänglich sind.

Valiant Hearts: Coming Home, das ursprünglich als Netflix-exklusives Mobile Game von Ubisoft Montpellier zusammen mit Old Skull Games entwickelt wurde, führt die dramatische Geschichte im Ersten Weltkrieg fort und konzentriert sich erneut auf vier miteinander verbundene Schicksale: James, ein Mitglied der Harlem Hellfighters, der nach seinem älteren Bruder Freddie sucht; Anna, die Krankenschwester, kümmert sich weiterhin um Verwundete; Ernst, ein deutscher Taucher und George, ein britischer Flugpilot.

Walt, der treue Hundebegleiter, ist zurück und hilft den Spieler bei der Lösung verschiedener Rätsel und der Erkundung. Musik hat ebenfalls eine wichtige Bedeutung im Spiel, denn die Harlem Hellfighters spielten eine Schlüsselrolle, um Jazzmusik nach Europa zu bringen.

Den Jazz-Soundtrack des Spiels von Jason Moran kann man sich auf Musik-Streaming-Plattformen anhören.