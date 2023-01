Wavetale: Neue Spielszenen voller Action

Autor:, in / Wavetale

Schaut euch jetzt neue Spielszenen aus Wavetale an und verschafft euch einen ersten Eindruck vom Spiel.

In Wavetale hat sich ein Schatten ausgebreitet und ihr seid an der Reihe diesen Schatten zu besiegen. Dabei begebt ihr euch aufs offene Meer und erkundet Stück für Stück die Gebiete und habt allerhand Rätsel zu lösen. Werdet ihr es schaffen, die Welt von Wavetale zu befreien? Stürzt euch in ein Abenteuer mit Sigrid und befreit die Bewohner vom Schatten und erforscht das Rätsel dahinter.

Wavetale ist für 29,99 Euro im Microsoft Store verfügbar.

