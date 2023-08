Action aus Deutschland

Deck13 ist ein deutscher Entwickler mit Sitz in Frankfurt am Main, der bekannt ist für Spiele wie “Lords of the Fallen” und “The Surge”. Das Studio gilt als einer der führenden deutschen Entwickler und hat mit seiner 20-jährigen Geschichte und seinen knapp 80 Mitarbeitern eines vorzuweisen.

Als Atlas Fallen auf der Gamescom 2022 angekündigt wurde, staunten viele Leute nicht schlecht. Eine schicke Grafik, eine offene Welt und spannende Kämpfe begeisterte Spieler weltweit und machte Lust auf mehr.

Im Gegensatz zu den vergangenen Werken des Studios ist Atlas Fallen kein Soulslike-Spiel mehr, sondern setzt auf klassische Action-Adventure-Elemente mit dem Fokus auf die Bewegung. Die Entwickler selbst vergleichen das Spiel mit “God of War” oder “Horizon: Zero Dawn”.

Das gesamte Spiel lässt sich mit einem Freund online im Koop-Modus spielen und nachdem mehrere Trailer zum Kampfsystem veröffentlicht wurden, stieg die Vorfreude auf das deutsche Spiel noch weiter an.

Als das Spiel Anfang April von seinem Veröffentlichungstermin im Mai abrücken musste, waren verständlicherweise viele erst einmal enttäuscht. Das Studio begründete die Entscheidung damit, den Entwicklern mehr Zeit für den Feinschliff zu geben und eine deutsche Sprachausgabe anbieten zu wollen. Nun ist es endlich so weit und Atlas Fallen erscheint am 10. August!

Atlas Fallen spielt in einer von Sand bedeckten Welt, in der der Sonnengott Thelos herrscht. Die meisten Arbeiter haben keinen Namen und werden dementsprechend nur Namenlose genannt, die fast schon wie Sklaven behandelt werden. Der Welt geht es schlecht und die Kluft zwischen Arm und Reich ist groß.

Im Spiel spielt ihr einen Namenlosen, der eines Tages in einer Karawane einen Gauntlet findet, der euch übermächtige Fähigkeiten verleiht und euch gleichzeitig mit einem geistartigen Wesen namens Nyaal verbindet. Mit dem Gauntlet erlangt ihr die Fähigkeit, Sand zu kontrollieren und macht es euch zunutze, um die Schergen des Sonnengottes, die Phantome, zu besiegen. Je weiter euch die Geschichte treibt, desto mehr erkennt ihr, dass es keinen Ausweg darum gibt, es mit dem Gott selbst aufzunehmen.

Mit euren neu erlangten Fähigkeiten kämpft ihr euch durch die Welt von Atlas, könnt durch den Sand gleiten, in der Luft sprinten, mit euren Waffen kämpfen und kommt eurem Ziel, den Sonnengott zu bezwingen, immer näher.

Wir konnten Atlas Fallen bereits vor der Veröffentlichung ausgiebig spielen und verraten euch in unserem Test, ob sich die Wartezeit gelohnt hat oder ob ihr es getrost links liegen lassen solltet.