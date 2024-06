Autor:, in / Final Fantasy XIV

Zwischen Fauna und Flora

Erst im März stand Naoki Yoshida, von Fans Yoshi P genannt, auf der Bühne der PAX East 2024 und kündete den Release der heiß ersehnten Erweiterung „Dawntrail“ an. Der Produzent von Final Fantasy XIV bestätigte als Datum für den Early Access den 28. Juni sowie eine allgemeine Veröffentlichung am 2. Juli.

Er ließ außerdem verlauten, dass der Start eigentlich eine Woche früher geplant war, er aber den RPG-Fans weltweit genau eine Woche für eins der Highlights dieses Jahres geben würde, nämlich den Elden-Ring-DLC „Shadow of the Erdtree“. Eine Geste von Gamer zu Gamer und ein respektvolles Nicken in Richtung FromSoftware.

In der vergangenen Woche hatten wir von XboxDynasty dann die große Ehre, Yoshi P selbst live auf einer Bühne zu erleben. Square Enix hatte uns zu einer Hands-on-Preview zwischen Palmen, Reptilien und Insekten in der Potsdamer Biosphäre eingeladen.

Mit ebenso viel Charme wie bei all seinen Auftritten schilderte er uns einen kurzen Ausflug durch die Geschichte von Final Fantasy XIV und darüber hinaus, was uns in den nächsten Stunden alles erwarten sollte. Dazu zählten neue spielbare Klassen, neue Areale und ein neuer Dungeon. Und natürlich gab es Tacos!

Bevor wir mit euch nun ebenso in die Welt von Final Fantasy XIV: Dawntrail eintauchen, weisen wir ausdrücklich darauf hin, dass unsere Vorschau auf einem sich in Entwicklung befindenden Build basiert und die Inhalte der finalen Version davon abweichen können.