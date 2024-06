Holt die Flinte aus dem Korn

Gestern noch im Xbox Showcase, heute in unserer Vorschau: Das Soulslite Flintlock: The Siege of Dawn aus Neuseeland ist eines der Sommer-Highlights im Xbox Game Pass. Wir durften das Action-RPG bereits anspielen und verraten euch, ob uns der Kampf gegen die Götter überzeugen konnte.

Das Tor ins Herz der Finsternis wurde geöffnet. Aus den Untiefen strömen mächtige Götter mit ihren untoten Armeen in das Land Kian. Die wichtigste Bastion gegen die Untoten, die Stadt Dawn, steht kurz vor dem Fall. Und ihr seid die letzte Chance, das Tor zu schließen und die Götter in den Untergrund zu verbannen.

Ihr, das seid die Flinten-Expertin Nor Vanek, die sich in den Schützengräben vor Dawn der drohenden Niederlage entgegenstemmt. Doch eure Expedition steht unter keinem guten Stern und ehe ihr euch verseht, steht ihr in einem Fiebertraum anmutenden Ort einem fuchsartigen Wesen namens Enki gegenüber.

Enki macht euch ein Angebot, das ihr nicht abschlagen könnt: Tötet die von euch verhassten Götter, rettet Dawn und tut ihm damit einen Gefallen. Und auf diese Reise des ungleichen Paares schickt euch nun Flintlock: The Siege of Dawn. Die ersten knapp zwei Stunden dieser Odyssee durften wir anspielen, um euch einen Eindruck von Story und Gameplay zu vermitteln.