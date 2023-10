Autor:, in / Ghostrunner 2

Was bisher geschah

Vor drei Jahren veröffentlichte das polnische Studio „One More Level“ den ersten Teil von Ghostrunner, einem ambitionierten und rasanten Cyberpunk-Slasher. In dem Erstlingswerk ist die Welt, wie wir sie kennen, nicht mehr bewohnbar und die wenigen Menschen, die überleben, haben sich in den Dharma-Turm verzogen. Dank der künstlichen Atmosphäre und Luftfilter ist das Leben hier nach wie vor möglich.

Der Architekt des Dharma-Turms schuf außerdem die Ghostrunner, die er zur Überwachung in allen Bereichen des Turms einsetzt. Dass das unserem Helden nach und nach immer weniger wie eine gute Idee vorkommt, zeigte die Handlung des ersten Teils. Im Verlauf des Spiels erhält euer zunächst identitätsloser Ghostrunner außerdem einen Namen. Hi, Jack.

Die Menschen werden dank Jack und einiger anderer Rebellen von ihren Unterdrückern befreit. Ghostrunner 2 setzt die Handlung nun ein Jahr später fort. Leider blieb, wie sollte es auch anders sein, das Machtvakuum im Turm nicht lange bestehen.

Eine neue Untergrundbewegung will die Macht über den Dharma-Turm und dessen Bewohner erlangen. So werdet ihr als Ghostrunner Jack einmal mehr ausgesandt, um die Menschen zu befreien und ihr Überleben zu sichern.