Autor:, in / HAWKED

Wir hatten die Möglichkeit eine frühe Version von HAWKED auf dem PC anzuspielen. Das Spiel erscheint im kommenden Jahr auch für Xbox – ein Grund mehr um uns den Extraktion-Shooter noch einmal genauer anzuschauen.

HAWKED ist ein Extraktion-Shooter, der sich zu Escape from Tarkov, Vigor, und anderen Extraktion-Shooter einreiht. Ihr startet euren Durchlauf auf der Insel – X-Isle und euer Auftrag ist es hier, Artefakte zu bergen.

Ihr seid aber nicht allein auf der Insel. In Teams von bis zu drei Spielern (oder Solo) stürzt ihr euch ins Gefecht gegen die Monster der Insel und gegen die anderen Spieler, die das gleiche Ziel verfolgen wie ihr: Artefakte bergen und erfolgreich von der Insel fliehen.

Ihr müsst aber nicht zwangsläufig die Artefakte extrahieren, ihr könnt ebenso kleine Schätze sichern und mit denen von der Insel fliehen. Die Schätze, die ihr bergen konntet, könnt ihr dann beim Händler verkaufen und zu einer wichtigen Währung umwandeln, die ihr für die Verbesserung eures Charakters benutzen könnt.

Um an das Artefakt zu gelangen, reicht es jedoch nicht, die Monster und die gegnerischen Spieler zu töten, denn das Artefakt ist an einem sicheren Ort, den ihr nur betreten könnt, wenn ihr den „Code“ der Tür kennt.

Das Tor zum Artefakt ist mit Glyphen gesichert, die ihr auf der Map findet. Aber auch die Glyphen erhaltet ihr nicht einfach so. Löst knifflige Rätsel oder besiegt immer wieder spawnende Gegner, bis die Glyphe sich euch offenbart. Aber denkt dran: Ihr seid nicht allein und der gegnerische Trupp könnte schon auf euch lauern.

Sobald ihr alle Glyphen habt, könnt ihr euch auf den Weg zum Artefakt machen, um dieses an euch zunehmen. Ab diesem Zeitpunkt seid ihr für sämtliche Spieler auf der Karte sichtbar. Jetzt beginnt die Jagd auf euch!

In HAWKED erwarten euch unterschiedliche Waffen, die ihr auf der Map finden und looten könnt. Von Pistolen, über Maschinengewehre bis zu Laser-Scharfschützengewehre steht euch ein breites Arsenal an Feuerkraft zur Verfügung.

Wer es lieber im Nahkampf mag, wird in HAWKED ebenfalls auf seine Kosten kommen, denn es macht unwahrscheinlich Spaß, die Horde an Monstern mit einem riesigen Hammer „niederzuknüppeln“.

Neben Waffen benötigt ihr im Kampf auch Ausrüstung. So könnt ihr unterschiedliche Ausstattungen anlegen, die euch mit verschiedenen Skills ausstaffieren. So gibt euch das „Gelatinum“ die Möglichkeit eine Gelantine-Wand hochzuziehen, die gegnerische Kugeln abfängt.

Der „Drache der Kohorte“ stellt eine Verbindung zwischen dir und deinem Mitspieler her, und heilt denjenigen, der am wenigsten LP hat. Über die sogenannte Ward-Ausrüstung könnt ihr euch mit weiteren Skills ausrüsten. So schockt der „Schock-Rocker“ Gegner, die sich sechs Meter im Umkreis befinden oder ihr lasst euch mit dem Echo-Impulsgeber Gegner, Fallen und Truhen für kurze Zeit anzeigen.

Um euch einen Vorteil direkt zu Beginn einer Runde zu ermöglichen, könnt ihr euch mit sogenannten Boostern ausrüsten, die ihr für In-Game-Währung kaufen könnt.

So gibt euch der Booster „Nahrungssuche“ 50 % mehr Wirkung bei der Nutzung von Nahrung, die ihr auf der Map finden könnt und der Ward-Meister verringert die Abklingzeit der Ward-Ausrüstung. Mit die wichtigste Ausrüstung sind die Artefakte. Die „Kollektorspule“ zum Beispiel erhöht euer Schild pro Schatz oder Artefakt in eurem Rucksack um sieben Punkte.

Habt ihr hingegen „Pulverisieren“ ausgerüstet, wird euer Schaden des nächsten Schusses, wenn ihr 1,3 Sekunden gezielt habt, um 30 % erhöht. Eine Übersicht der Ausrüstung, Booster und Artefakte könnt ihr euch in folgendem Video anschauen:

Für die Langzeitmotivation sorgt in HAWKED der Renegade-Pass, den wir euch in folgendem Video einmal zeigen:

Die Konsolenversion zu HAWKED ist für Anfang 2024 geplant. Bis dahin werden wir euch mit weiteren Beiträgen und Meldungen rund um das Spiel versorgen. Unser erster Eindruck ist jedenfalls schon sehr gut.