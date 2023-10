Hot Wheels are back

Ihr habt Bock auf einen spaßigen Racer? Forza Motorsport ist euch zu ernst? Dann kommt Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged für euch wie gerufen. Wie der Racing-Ausflug mit den kultigen Spielzeugautos abschneidet, erfahrt ihr in unserem Test.

Es gibt wohl kaum jemanden, der in seiner Kindheit oder auf dem Schulhof nicht mit den Hot Wheels in Berührung gekommen ist. Matels Spielzeugautos waren und sind der Star auf den Spielteppichen der Kinderzimmer und so manch schicker Sammlerwagen ziert wohl auch heutzutage noch ein Elternregal.

Was aber, wenn man so langsam aus dem Alter herausgewachsen ist, in dem man mit Spielzeugautos über Teppiche geflitzt ist? Kein Problem, einfach die Xbox anschmeißen, denn mit Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged kehren Matels Kleinwagen digital auf eure Konsole zurück. Dabei haben die Entwickler von Milestone einige Neuerungen im Gepäck, die das neueste Hot Wheels von seinem Vorgänger unterscheiden.

Bevor wir zu diesen kommen, bleiben wir aber bei den Basics. Auch Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged ist wieder ein spaßiger Arcade Racer, in dem ihr Spielzeugautos sammelt und aus der Miniaturperspektive auf Hot Wheels Bahnen in witzigen Umgebungen gegeneinander antretet. Mehr als 130 Autos, Motorräder und Monstertrucks dürft ihr auspacken, wobei neben klassischen Hot Wheels auch Lizenzprodukte wie der aus Knight Rider bekannte Trans Am K.I.T.T. oder reale Sportwagen wie der Nissan Z am Start sind.