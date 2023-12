Bringt RGB-Beleuchtung mehr FPS?

Der Afterglow Wave Blue aus dem Hause PDP ist ein kabelgebundener Controller mit einer RGB-Beleuchtung. Doch bringt RGB auch wirklich mehr FPS und werden wir dadurch besser? Wie schlägt sich der Controller in hitzigen Gefechten, und wie ist die Verarbeitung?

All diese Fragen klären wir in unserem Test zum PDP Afterglow Wave.

Die PDP-Controller sind in unterschiedlichen Variationen verfügbar. Neben der Afterglow Wave Serie gibt es unter anderem PDP Rematch Glow Controller Blossom und den PDP Controller Rematch Glow – Space Dust, die wir kürzlich für euch ausgepackt haben.

Im Lieferumfang des Controllers befindet sich der Controller selbst und ein entsprechendes 3 – Meter langes USB-C-Kabel. Hinzu kommt noch ein Code für den Xbox Game Pass Ultimate sowie eine Quick-Guide-Anleitung, die euch in wenigen Schritten erklärt, wie man den Controller in Betrieb nehmen kann.

Der PDP Controller kommt mit einem integrierten Audioregler, mit dem ihr euer Headset direkt über euren Controller einstellen könnt, ohne dass ihr am Headset selbst oder an dessen Steuereinheit etwas machen müsst. Die Oberfläche des Controllers ist an den Griffen und den Trigger-Tasten leicht strukturiert, sodass dieser besser in der Hand liegt. Befeuert werden die Griffe mit einem Dual-Vibrationsmotor, sowie Impuls-Trigger, die die Trigger-Tasten bei Betätigung vibrieren lassen. Zwei extra Tasten, die frei programmierbar sind, gehören inzwischen nahezu zum Standard von PDP. Der PDP After Glow Wave kommt dazu noch mit einer einstellbaren RGB-Beleuchtung, die euch strahlen lässt.