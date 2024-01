Von Affe bis Zebra

Das Jahr 2024 hat gerade erst angefangen und dennoch ist schon so manches Spiel erschienen, in dem ihr euch großen Herausforderungen und lebensbedrohlichen Gegnern stellen müsst. Doch den gefährlichsten aller Jäger begegnet ihr bald in einem ganz anderen und zum Glück weitaus friedfertigeren Rahmen.

Die kreative Managementsimulation Planet Zoo aus dem Hause Frontier Developments begeistert PC-Spieler bereits seit vier Jahren mit seiner Liebe zum Detail und den unendlichen Tiefen, in die man sich in der Simulation verlieren kann. Im März dieses Jahres ist es endlich soweit und die Zoozauberei erscheint in der Console Edition.

Frontier Developments hat uns schon vor einigen Wochen in ihren heiligen Hallen exklusive Einblicke in die Xbox-Version der Simulation ermöglicht. In der Hands-on-Preview konnten wir über mehrere Stunden erleben, was einen guten Zoo ausmacht, wie viele Ebenen die Simulation bietet und welche Easter Eggs sie in dem Spiel untergebracht haben.

