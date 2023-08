Zweiradzauber

Schon seit fast einem Jahrzehnt liefern Milestone allen Liebhabern des motorisierten Zwei-Rad-Sports mit der RIDE-Reihe einzigartige Spiele, die sich detailverliebt allen Aspekten der Bike-Bühne widmen, von der eigenen Maschine bis zur Streckenauswahl.

Zuletzt wagte sich RIDE 4 als erster Teil der Reihe sehr erfolgreich auch auf die aktuelle Konsolengeneration und die Spiele haben ohnehin einen festen Platz in der eher kleinen Nische der Motorrad-Simulationen inne.

Mit RIDE 5 veröffentlichen Milestone nun die konsequente Weiterentwicklung, die sich nur auf den aktuellen Konsolen spielen lässt. Neue KI-Funktionen, ein neues Sky-System und überarbeitetes Gameplay können in dem Titel ebenso glänzen wie manch eine Funktion, die seit RIDE 2 nicht mehr enthalten war.

In unserem Testbericht lest ihr, an welchen Stellen RIDE 5 so richtig aufs Gaspedal drückt und wo man sich vielleicht noch ein bisschen weiter in die Kurve lehnen könnte.