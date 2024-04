Stilsichere Hommage

Wenn euch bei Titeln wie Maniac Mansion, Zak McKracken oder Monkey Island sofort der Puls hochschnallt, weil ihr vor lauter Begeisterung kaum noch atmen könnt, dann solltet ihr die folgenden Zeilen sehr aufmerksam verfolgen.

Mit dem familienfreundlichen Scott Whiskers in: the Search for Mr. Fumbleclaw erschien vor kurzem nämlich ein waschechtes Point-and-Click-Adventure, das sowohl vom humorvollen Charme als auch von der comichaften Inszenierung stark an besagte Größen erinnert.

Dabei übernehmt ihr die Rolle von Tierliebhaber und Privatdetektiv Scott Whiskers, welcher sich zur Aufgabe gemacht hat, den mehrfach preisgekrönten Kater Mr. Fumbleclaw aufzuspüren, der seltsamerweise kurz vor dem alljährlichen Schönheitswettbewerb spurlos verschwunden ist – Zufall?